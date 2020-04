Gwyneth Paltrow mette all'asta l'abito degli Oscar 2000 per beneficenza

Tra le tante personalità del mondo di Hollywood che stanno offrendo il loro contributo a favore della ricerca contro il Coronavirus, anche Gwyneth Paltrow è scesa in campo per fare la sua parte: l'attrice ha infatti messo in vendita all'asta l'abito indossato alla cerimonia dei Premi Oscar 2000.

L’abito in questione è quello indossato dalla Paltrow agli Oscar del 2000, l'anno successivo alla vittoria del premio come migliore attrice per la sua performance nel film del 1998 Shakespeare In Love. L’abito è un Calvin Klein argentato attillato e decorato a mano, secondo quanto scritto dalla stessa Paltrow in un post pubblicato sull'account ufficiale Instagram di Harper's Bazaar: "Era la fine degli anni ’90 ma è tornato di moda ora, quindi ho pensato che sarebbe stata una buona cosa fare una donazione".

L’asta fa parte della #AllInChallenge, in cui le celebrità stanno mettendo a disposizione oggetti come souvenir, con il ricavato che va a organizzazioni benfiche di stampo alimentare come No Kid Hungry e Meals on Wheels. Ad oggi, l'iniziative ha raccolto oltre $10 milioni di dollari.

La cosa ha suscitato anche qualche piccola polemica però, dato che la stessa attrice nel 2013 aveva definito proprio l'abito messo all'asta "un bell'abito, ma non adatto agli Oscar", ribadendo di averlo indossato "solo perché quell'anno volevo scomparire", dichiarazione messa in evidenza dai fan nelle risposte al post. Alcuni hanno infatti commentato: "Ma è lo stesso che non meritava di andare agli Oscar?"...

Chi invece recentemente sta contribuendo in maniera più diretta alla ricerca contro il Coronavirus sono Tom Hanks e Rita Wilson, che dopo aver contratto ed essere guariti dal virus hanno annunciato la donazione del proprio plasma per l'estrazione degli anticorpi necessari allo sviluppo di un vaccino, già ribattezzato ironicamente "Hanksccino".