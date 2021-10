Gwyneth Paltrow lancia le pillole per aumentare la libido femminile: ecco cosa sono le DTF

Siamo ormai abituati alle incursioni di Gwyneth Paltrow nel mondo della medicina alternativa o, comunque, dei cosmetici decisamente sui generis: dopo la ben nota questione delle candele al profumo di vagina, dunque, la star di Shakespeare in Love ha presentato proprio in queste ultime ore l'ultimo ritrovato della sua azienda.

Tramite Goop Paltrow ha infatti messo in commercio le DTF, pillole che dovrebbero svolgere la funzione di aumentare la libido femminile una volta assunte: "L'ansia, i cambiamenti ormonali, l'esaurimento, l'età... Sono tutti fattori che possono incidere sulla nostra libido e sulla nostra vita sessuale. Quindi sì, noi (con il nostro team di ricercatori) abbiamo creato un integratore che aiuta davvero" si legge sul sito ufficiale.

Paltrow ha recentemente avuto a che fare con l'esplosione di alcune delle sue candele, ma non sembra essersi persa d'animo: "[Le pillole] contengono prima di tutto estratto di fieno greco Libifem, che è clinicamente testato aumenti il desiderio sessuale e allevii i sintomi della menopausa. Poi la shatavari, un'erba utilizzata in Ayurveda per la salute femminile. Infine, per migliorare l'umore, dell'estratto di zafferano" prosegue la descrizione delle DTF.

Per la cronaca: una confezione da 60 capsule costa circa 55 dollari. Speriamo per le acquirenti che le pillole miracolose funzionino davvero! Medicina e cosmetici a parte, comunque, Gwyneth Paltrow ha annunciato una nuova serie su Netflix alcuni giorni fa.