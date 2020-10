Gwyneth Paltrow e Kate Hudson ricordano i baci sul set: ecco chi era il miglior baciatore

Kate Hudson ha partecipato in qualità di ospite all'ultima puntata del podcast Goop del premio Oscar Gwyneth Paltrow, e insieme alla collega ha ricordato alcune delle esperienze di baci vissute sui set che le hanno viste protagoniste nel corso degli anni, citando colleghi noti come Matthew McConaughey e Robert Downey Jr.

Gwyneth Paltrow durante il podcast ha chiesto a Kate Hudson quale sia stato il suo miglior baciatore tra i colleghi sul set. E Kate Hudson... ha invertito la risposta:"Onestamente, mi sento come se non avessi avuto i migliori baciatori. Mi sento come se avessi dovuto averne di migliori" ha dichiarato Hudson.

L'attrice ha menzionato Matthew McConaughey, col quale ha recitato in Tutti pazzi per l'oro (2008) e Come farsi lasciare in 10 giorni (2003):"Ogni volta che ho baciato Matthew McConaughey è come se stesse succedendo qualcosa, magari il moccio o il vento... come quando ci stavamo baciando alla fine di Tutti pazzi per l'oro, eravamo nell'oceano, la scena dell'incidente aereo. E lui aveva muco su tutta la faccia!". Non certo un bacio da ricordare.



Gwyneth Paltrow è intervenuta per ricordare un'esperienza di bacio... più fraterna che passionale:"Come con Robert [Downey Jr.], quando l'ho baciato ed ho pensato 'Mi stai prendendo in giro'. Questo per me è stato letteralmente come baciare mio fratello".

Nonostante ciò, Kate Hudson è riuscita a rispondere alla domanda iniziale della collega:"Sai chi era un bravo baciatore, ma non l'hai visto, perché poi la scena non è stata inserita nel film? Billy Crudup. Lui era un bravo baciatore" ha confessato Hudson, che recitò insieme a Crudup nel 2000 in Quasi famosi, ruolo che le permise di ricevere una candidatura all'Oscar come miglior attrice non protagonista. Una confessione che ha preceduto una risposta ambigua sui flirt mai confessati o tenuti nascosti negli anni:"Non lo hanno fatto tutti? Se hanno detto di no, stanno mentendo. Andiamo... è incredibile quante cose si riescano a nascondere".



Su Everyeye potete scoprire a quale band si ispirò Cameron Crowe per Quasi famosi, e la recensione di Iron Man 3.