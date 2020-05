Gwyneth Paltrow, su Instagram la figlia Apple: la sua bellezza è disarmante

Giovedì scorso Gwyneth Paltrow ha festeggiato il sedicesimo compleanno della figlia Apple, e per l'occasione le ha dedicato un post su Instagram, con una tenera didascalia e tre scatti che ritraggono la ragazza, in posa sul divano di casa con un abitino a fiori.

Come si può vedere dalle immagini in calce all'articolo, la somiglianza tra madre e figlia è impressionante. Gwyneth Paltrow, che interpreta Pepper Potts nel Marvel Cinematic Universe ma che qualche tempo fa ha ammesso di essersi quasi ritirata dalla recitazione, ha scritto nel post:

"Non riesco a credere che sto scrivendo davvero queste parole, ma... buon sedicesimo compleanno, mia cara ragazza. Sei la luce del mio cuore, sei pura gioia. Sei tremendamente intelligente e hai il più grande, il più secco e il più brillante senso dell'umorismo. Essere tua madre è il mio momento migliore. Adoro le nostre chiacchierate notturne, quando riesco davvero a sentire cosa c'è nella tua mente."

Il post continua elogiando la determinazione e il senso di responsabilità di Apple, e con l'inevitabile riferimento alla pandemia di coronavirus e alla quarantena, che l'attrice ha affrontato dando anche alcuni consigli piccanti ai suoi fan. "Mi dispiace che questo compleanno arrivi in queste particolari circostanze, ma come fai sempre trovi l'aspetto migliore in tutto."

Il padre di Apple è Chris Martin, ex marito di Gwyneth Paltrow nonché frontman dei Coldplay. Il post ha suscitato i commenti da parte dei follower, tra cui personaggi famosi e amici dell'attrice come il giornalista di moda Derek Blasberg, che ha scritto: "Quanto tempo dovrò ancora aspettare prima che Apple possa portarmi in giro per club? Ti voglio bene, Aps!"