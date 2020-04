Gwyneth Paltrow ha iniziato a consigliare dei vibratori da usare durante la quarantena

Dopo le candele all'odore della sua vagina, che sono andate sold out in appena 24 ore, la star Gwyneth Paltrow ha approfittato della quarantena imposta dal Coronavirus per farsi venire delle nuove e ancor più brillanti idee per consigli sugli acquisti.

Sul suo sito Goop, la star di Avengers: Endgame e Iron Man ha proposto infatti un elenco di sex toys da utilizzare per superare le problematiche di coppia, prima fra tutte l'eventuale calo della libido o la noia nel rapporto con il proprio partner col quale si è eventualmente "rinchiusi" in questo periodo di pandemia.

L’attrice, 47 anni, ha diramato una lista di vibratori di ultima generazione, in grado di soddisfare tutti i bisogni delle sue innumerevoli followers: nell'elenco, che trovate nel link della fonte, articoli come Nova We-Vibe (a forma di coniglio, e dal prezzo di $149 dollari), oppure il Womanizer (la cui caratteristica principale è la silenziosità, oltre ovviamente ai $199 dollari del cartellino), o ancora il modesto Pom Vibrator (a soli $95 dollari ma perfetto la stimolazione clitoridea), il facile da maneggiare e ultra-leggero Wand Petite ($135 dollari) e il Tennis Coach Vibrator, il più economico (solo $55 dollari).

Una battuta su Iron Man, la tecnologia e gli uomini di ferro è minacciosamente dietro l'angolo, quindi prima di cascarci con tutte le scarpe vi rimandiamo alle prossime notizie.