Gwyneth Paltrow sui film di supereroi: 'Esiste un 'numero massimo' di cinecomic belli'

I Marvel Studios sono tornati a crescere con i voti, ora che la serie tv X-Men 97 ha segnato un nuovo record assoluto per la saga, ma secondo Gwyneth Paltrow prima o poi la qualità e l'originalità dei titoli di supereroi inizierà a venire meno.

L'attrice di Iron Man, che nel Marvel Cinematic Universe è stata vista l'ultima volta in Avengers: Endgame, è apparsa durante l'ultimo episodio di Hot Ones, in cui il conduttore Sean Evans ha sollevato un punto affrontato da Cord Jefferson durante il suo recente discorso agli Oscar 2024: mentre accettava la statuetta per la migliore sceneggiatura adattata, il regista di American Fiction ha lanciato un appello ai leader del settore, dicendo: "Invece di realizzare un film da 200 milioni di dollari, provate a realizzare 20 film da 10 milioni di dollari".

L'attrice ha commentato: "Capisco assolutamente questo tipo di ragionamento. Vuoi avere le migliori possibilità. Le persone investono molti soldi in queste cose e vogliono che siano redditizie. Ma penso che se guardo l'industria nel suo insieme, questa grande spinta nei film sui supereroi...secondo me il numero degli ottimi film che puoi fare è limitato, ad un certo punto l'originalità scomparirà. Soprattutto perché spesso si cerca di raggiungere quante più persone possibile, come pubblico, il che può rivelarsi un ostacolo per la qualità, la specificità della storia o il suo punto di vista. Sono cresciuta facendo quei film a medio budget e a volte mi rendo conto che molti titoli che ho realizzato negli anni '90 oggi semplicemente non verrebbero mai realizzati."

