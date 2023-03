Gwyneth Paltrow, la figlia racconta:'Era un po' scioccata dopo l'incidente sugli sci'

L'attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow è impegnata in un processo civile per il quale è stata chiamata in causa da un uomo che sostiene di essere stato investito dalla star sulle piste da sci. Come riporta US Weekly, i figli di Paltrow, Apple e Moses, sono saliti sul banco dei testimoni per la loro deposizione su quanto accaduto.

Paltrow è stata citata in giudizio dall'optometrista in pensione Terry Sanderson, 76 anni, per un presunto investimento sulle piste da sci nel 2016.



A quel punto l'attrice ha fatto causa lei stessa contro Sanderson, accusandolo di essere stato lui ad investirla; per questo motivo si è andati a processo.

Un legale della star cinquantenne di Shakespeare in Love ha letto una deposizione di Moses, che dichiara di aver visto brevemente la collisione mentre sciava con il suo istruttore.



"Ho riconosciuto l'attrezzatura che indossava perché so cosa indossa quando scia, e poi ho capito che era mia madre. Perciò ero in piedi e ho capito che era mia madre. Mentre sciavo ho sentito mia madre urlare contro il tipo. Stava dicendo qualcosa del tipo 'Che ca**o? Mi sei appena venuto addosso!'. Apple ha dichiarato di non essere stata presente al momento dell'incidente e di averlo saputo successivamente dalla famiglia durante il pranzo. La ragazza ha descritto la madre 'un po' scioccata' per l'accaduto, ricordando che l'attrice ha esclamato:"Questo c***o mi è venuto addosso. È andato dritto sulla schiena'. Non avevo mai visto mia madre scossa in quel modo ed era chiaramente visibilmente turbata e aveva una specie di dolore. Aveva un po' di dolore e ricordo che è per questo che andò poi alla spa per un massaggio".



Vi terremo aggiornati su ulteriori sviluppi. Lo scorso anno Gwyneth Paltrow raccontò del nepotismo nel cinema, dichiarando che lei stessa dovette lavorare il doppio proprio perché figlia d'arte.