Gwyneth Paltrow, la figlia Apple la prende in giro: 'Ossessionata dai suoi prodotti Goop'

Come sappiamo, da un po' di tempo Gwyneth Paltrow ha messo in standby la sua carriera di attrice per dedicarsi a tempo pieno alla sua startup Goop, che produce prodotti per il benessere e la cura del corpo e altri gadget controversi e originali, come l'ormai arcinota candela "This Smells like my Vagina".

La figlia dell'attrice, Apple, nata dalla relazione con il frontman dei Coldplay Chris Martin, ha preso simpaticamente in giro le nuove abitudini della madre, con un esilarante video su TikTok in cui descrive quella che ormai è diventata un'ossessione per Gwyneth Paltrow.

Nel video, l'interprete di Pepper Potts nel Marvel Cinematic Universe beve una bevanda e applica una crema per il viso, mentre le immagini sono commentate dalla voce di Apple. "Così, per prima cosa mia madre beve il suo Goop Glow Superpowder e non mangia altro che datteri e burro di mandorle. Suppongo che sia una parte importante della sua toilette, che fa dal giorno in cui sono nata..."

La ragazza ha poi ironizzato su altri prodotti Goop tanto cari a Gwyneth Paltrow, come quelli mirati all'emancipazione femminile e alla soddisfazione sessuale. "Saltella avanti e indietro per il bagno, utilizzando milioni di prodotti Goop Glow per rendere la pelle luminosa. Poi si mette al lavoro, producendo altre uova vaginali, candele vaginali, e profumi alla vagina. Proprio tutto alla vagina..." conclude scherzosamente Apple.