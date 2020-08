Gwyneth Paltrow, la figlia Apple Martin è identica a lei: le foto social!

È tendenza comune vedere un po' dei famosi genitori nei figli d'arte, dire "si assomigliano" anche quando magari non è proprio vero, ma nel caso di Apple Blythe Alison Martin, figlia di Gwyneth Paltrow e Chris Martin, la verità è che sono davvero identiche, così come la Paltrow lo era - è un po' ancora lo è - con sua madre.

A rivelarlo sono alcune recenti foto condivise dall'attrice e produttrice di Candele Profumate americana, che pubblicate via social la immortalano insieme alla madre, Blythe Danner, e alla figlia Apple. Un buon modo di farsi pubblicità gratuita e accontentare i suoi follower e fan, che richiedono quotidianamente delle immagini della sua vita dietro le quinte.



In una foto in particolare, vediamo la Danner, la Paltrow e Apple Martin abbracciate: nonna, figlia e nipote, tre generazioni unite in un solo scatto che rivela la grande somiglianza delle tre, a partire proprio dai lineamenti e dal taglio del viso. In un altro scatto, non fossero vicine, fareste fatica a dire che Apple Martin non sia la stessa Gwyneth Paltrow, ma d'altronde era così anche per l'attrice quando era più giovane, com'è possibile anche ammirare in una comparazione tra lei e la madre.



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.