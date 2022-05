Gwyneth Paltrow, la figlia Apple compie 18 anni: la foto in cui è identica alla madre!

Pochi giorni fa la più grande dei figli di Gwyneth Paltrow, Apple, ha compiuto 18 anni e la madre ne ha approfittato per pubblicare un dolcissimo messaggio di auguri e mostrare inoltre l'incredibile somiglianza della figlia che ormai non è più una bambina ma ha sempre più i tratti dell'attrice. Di seguito potete leggere il messaggio per intero.

Paltrow è intervenuta sul suo profilo Instagram per augurare un buon 18esimo compleanno alla figlia Apple, la prima avuta dal matrimonio con il leader dei Coldplay Chris Martin.

"Stamattina sono un po' a corto di parole. Non potrei essere più orgogliosa della donna che sei. Sei tutto ciò che avrei potuto sognare e molto di più. L'orgoglio non basta, il mio cuore è gonfio di sentimenti che non riesco a esprimere a parole. Sei profondamente straordinaria in ogni senso. Buon compleanno, mia cara ragazza. Spero che tu sappia quanto sei speciale e quanta luce hai portato a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerti. Soprattutto a me. Lo dico sempre e non smetterò mai... per dirla con le parole di zia Drew, sono nata il giorno in cui sei nata tu. Ti voglio bene".

In calce alla news trovate anche lo scatto che l'attrice ha condiviso e che mostra la figlia appena 18enne somigliarle davvero tantissimo. Recentemente, Paltrow ha raccontato delle difficoltà di Goop, il marchio che gestisce da un bel po': "Si è trattato di un anno difficile per gestire un'impresa ma è stat anche un periodo di chiarimenti, ne sono state tratte nuove lezioni. Ciò che è lampante per me è che la tumultuosità sia solo una parte della vita. Abbiamo questa tendenza a dire 'Perché le cose sono così difficili?'. Ma ci sono anche cose meravigliose e felici. C'è così tanto spazio per la crescita. Essere umani significa muoversi in questa zona grigia e disordinata ed è bellissimo".

Nel caso dell'attrice, ricorderete anche il clamore suscitato dalla sua candela alla vagina venduta qualche tempo fa.