Gwyneth Paltrow aveva dimenticato la presenza di Samuel L. Jackson nel MCU

Tutti i film del Marvel Cinematic Universe, Avengers: Endgame in particolare, hanno una lista di personaggi talmente lunga che può capitare che lo spettatore più distratto ne dimentichi qualcuno. La cosa è più strana, però, se accade a chi nei film ci ha recitato, come nel caso di Gwyneth Paltrow.

È lo stesso Kevin Feige a raccontare l'aneddoto, parlando della scena del funerale di Avengers: Endgame. Come sappiamo, dopo l'eroico sacrificio di Tony Stark per sconfiggere Thanos, tutti gli eroi del MCU si sono riuniti a rendergli omaggio, e non poteva mancare Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson. Girare la scena è stato un modo per molti attori di rivedersi sul set dopo aver preso parte a progetti diversi, ma a quanto pare a Gwyneth Paltrow sfuggiva il senso della presenza di Jackson.

"Gwyneth chiedeva che ci facesse lì Sam Jackson" ha dichiarato Feige in un'intervista a Empire. "Gli altri attori sono sobbalzati: Ma di che stai parlando? Lui è Nick Fury! Sei stata in molti film con lui! È stato davvero un momento particolare..."

La sbadataggine di Gwyneth Paltrow, almeno per quanto riguarda il Marvel Cinematic Universe, sta diventando una costante consolidata. Basti pensare che soltanto poco tempo fa l'attrice ha realizzato di essere nel cast di Spiderman: Homecoming, ben due anni dopo l'uscita del film. Inoltre, l'interprete di Pepper Potts ha ammesso di non aver ancora visto Avengers: Endgame.

L'ultimo capitolo della saga dei Vendicatori sarà disponibile in Italia per l'home video dal 14 agosto in versione digitale, e dal 4 settembre in Blu-ray.