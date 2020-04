Gwyneth Paltrow, il cosplay della sua Rescue da Avengers: Endgame è impressionante

La passione per il Marvel Cinematic Universe può raggiungere vette altissime, ma raramente è arrivata a traguardi così impressionanti: in queste ore ad esempio è diventato virale un incredibile cosplay di Rescue, il supereroe corazzato impersonato da Gwyneth Paltrow in Avengers: Endgame.

RoguesGalleyFitness è dietro a questa monumentale costruzione, che è stata condivisa su Reddit tramite il video che potete trovare in calce all'articolo: il filmato mostra il dettagliatissimo design dell'armatura di Rescue, realizzata tramite una stampante 3D; la visiera si apre proprio come nel film dei fratelli Russo, e la modella all'interno del costume può effettivamente muoversi.

Nell'artbook ufficiale di Avengers: Endgame vengono rivelati anche diverse informazioni sul concepimento dell'armatura per il film conclusivo della Infinity Saga.

"Introduciamo l'armatura di Rescue di Pepper Potts quando la piccola Morgan Stark esce dalla tenda nella cabina di Tony, e lei ci gioca", dice la produttrice esecutiva Trinh Tran. "Tony rivela: 'Dove l'hai preso? Questo è un regalo per la mamma', e abbiamo pensato quella scena non solo per il legame emotivo ma anche per preparare il terreno all'esordio dell'uniforme nella battaglia, dove lei combatte al fianco degli Avengers."

Che ne pensate di questo cosplay? Ditecelo nella sezione dei commenti.

