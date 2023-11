Gwyneth Paltrow confessa:'Solo Robert Downey Jr. può convincermi a tornare a recitare'

Da qualche tempo Gwyneth Paltrow si è presa una pausa dalla recitazione per concentrarsi sul proprio marchio di lifestyle Goop e ora ha confessato che esiste soltanto una persona che potrebbe convincerla a tornare davanti alla macchina da presa. Si tratta del suo collega nel Marvel Cinematic Universe, Robert Downey Jr.

Intervistata da Entertainment Tonight, Paltrow ha dichiarato:"Sarebbe molto difficile per me recitare in questo momento, anche solo a causa del mio lavoro. Ma immagino che Robert Downey Jr. probabilmente potrebbe sempre riportarmi indietro". Poche settimane fa Gwyneth Paltrow ha dichiarato di avere un piano per sparire da Hollywood definitivamente ma i fan vorrebbero rivederla al cinema.



Gwyneth Paltrow e Robert Downey Jr. sono diventati molto amici durante le riprese di Iron Man nel Marvel Cinematic Universe, nel quale interpretavano rispettivamente Pepper Potts e Tony Stark. Dopo il primo film del 2008, Paltrow è tornata nel personaggio in Iron Man 2 (2010), The Avengers (2012), Iron Man 3 (2013), Spider-Man: Homecoming (2017), Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).



Prima dell'uscita di Iron Man nel 2008, Gwyneth Paltrow aveva svelato quanto fosse stata decisiva la presenza di Downey Jr. nel cast per accettare il ruolo:"Ho sempre desiderato lavorare con Robert Downey Jr. È un genio e non mi era mai stato chiesto di fare un film con lui prima d'ora. Sono davvero entusiasta che sia Iron Man perché non ho mai fatto niente del genere. Sono entusiasta".



