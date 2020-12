Gwyneth Paltrow confessa:'Harvey Weinstein mi ha fatto perdere l'amore per la recitazione'

La star Marvel, Gwyneth Paltrow, ha dichiarato che la presenza di Harvey Weinstein e l'eccessiva influenza dei media ha contribuito fortemente alla sua presa di coscienza riguardo il poco amore verso la recitazione. La dichiarazione è arrivata durante una recente intervista all'attrice che ha spiegato come 'parte dello splendore della recitazione è svanita'.

E pare che sia svanita abbastanza presto, anche se è dovuto passare del tempo prima di rendersene conto, anche a causa della presenza di un 'capo rude' come Weinstein e dell'eccessiva attenzione dei media nei suoi confronti.

"Vieni criticata per tutto quello che fai, indossi, per ogni rottura sentimentale sui titoli dei giornali. E anche recitare, è così transitorio. Sei sempre dappertutto, è difficile piantare radici. Mi piace essere una persona casalinga, sai, stare con i vecchi amici e cucinare e stringere i figli. Non voglio essere sola in una stanza d'albergo di Budapest per sei settimane. Non è quello che sono. Quindi, se combini queste cose con il fatto che sia, per essere totalmente sincera, ho avuto un capo davvero duro per la maggior parte della mia carriera con la Miramax. Quindi, prendi tutte queste cose" ha confessato la star.



Gwyneth Paltrow è stata il volto della Miramax di Harvey Weinstein per diversi anni, recitando in film importanti come Emma, Shakespeare in Love e Il talento di Mr. Ripley. Non è la prima volta che Paltrow parla di Weinstein, accusandolo di molestie sessuali per aver cercato di massaggiarla e averla invitata nella sua camera da letto. Dopo la reazione dell'attrice alle molestie, l'allora fidanzato Brad Pitt affrontò di petto Weinstein.

"Era un bullo" disse Paltrow a Variety "Non ho mai avuto problemi a tenergli testa. Non avevo paura di lui".



Negli ultimi mesi Gwyneth Paltrow ha commercializzato una candela con l'odore della sua vagina mentre di recente Paltrow ha sponsorizzato una tavola ouija.