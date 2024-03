Gwyneth Paltrow conferma una vecchia leggenda sul film Emma e il presidente Bill Clinton

Gwyneth Paltrow ha confermato un rumor che circola da parecchi anni in merito alla reazione dell'ex presidente degli Stati Uniti Bill Clinton al suo film del 1996, Emma. Nel corso della propria partecipazione a Hot Ones su YouTube, si è espressa per la prima volta sulla questione che ha tenuto banco per diversi anni.

Nel film Emma, adattamento dell'omonimo romanzo di Jane Austen diretto da Douglas McGrath, Paltrow ha interpretato il ruolo principale, ricevendo parecchi elogi dalla critica. Ma Bill Clinton si addormentò veramente alla proiezione del film?



Ecco la risposta dell'attrice, che lo scorso anno dichiarò di avere un piano per sparire da Hollywood:"Vero, stava russando proprio davanti a me. Pensavo 'Wow, suppongo che questo sarà davvero un film di successo'. Ma lo è stato, quindi fa***lo Bill Clinton!". Il film ebbe un ottimo riscontro al botteghino con quasi 40 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo nonostante fosse stato realizzato con un budget da 8 milioni.



Dopo il ruolo in Emma, Gwyneth Paltrow vinse il premio Oscar quale miglior attrice protagonista in Shakespeare in Love del 1998, al fianco di Joseph Fiennes.

Nel cast di Emma figuravano anche Jeremy Northam, Alan Cumming, Toni Collette, James Cosmo, Greta Scacchi e Ewan McGregor.



A Hot Ones, Gwyneth Paltrow si è espressa anche sui cinecomic belli; secondo l'attrice esiste un numero massimo di film su supereroi di valore.

