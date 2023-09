Gwyneth Paltrow compie 51 anni: 'Mangio quello che mi pare, non voglio essere perfetta'

Scendere a patti con il proprio status di sex-symbol non è un'impresa semplice: il rischio è quello di lasciarsi sopraffare dalla propria immagine e dalle aspettative che gravano su di essa, finendo per sentirsi schiacciare da pretese eccessive. Gwyneth Paltrow ha però imparato a evadere da tutto ciò, ed oggi rivendica la sua libertà.

Andata in crisi dopo l'Oscar per Shakespeare in Love, l'ex-Pepper Potts del Marvel Cinematic Universe, che oggi compie i suoi primi 51 anni, ha infatti più volte ribadito di trovarsi a meraviglia nella sua nuova condizione di donna ormai evasa dal bisogno di pretendere la perfezione da se stessa.

"Il mio corpo è una cartina tornasole di tutti i giorni che ho vissuto. Una raccolta di segni e irregolarità, come le cicatrici, la nascita di un figlio, i capelli bianchi e le piccole rughe. Ho un mantra che uso contro i cattivi pensieri: 'Lo accetto'. Accetto i segni e il cedimento della pelle, accetto il mio corpo e lascio perdere il bisogno di sembrare perfetta. Insomma, accetto la mia umanità. E poi mangio quello che mi pare. Amo le cose semplici: pane, formaggio e un buon bicchiere di vino. Non ci rinuncio mai perché è tutto ciò che rende la mia vita divertente e piacevole" sono state le sue parole.

Osservazioni che possono apparire scontate, ma che rappresentano una presa di posizione tutt'altro che banale in un'industria come quella cinematografica: noi, ovviamente, auguriamo alla nostra Gwyneth di non perdere mai la sua voglia di sentirsi umana.