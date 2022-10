Gwyneth Paltrow compie 50 anni: 'È così liberatorio!'

Buon compleanno Gwyneth Paltrow! Tanti auguri ad una delle attrici hollywoodiane più conosciute. Nel 2020 l'attrice aveva lanciato This Smells Like My Orgasm , iconica candela che ha dato da parlare per un bel po'. Quest'anno, la news è che la nostra Pepper Potts di Iron-man compie 50 anni. Per molti, si parlerebbe del momento della classica crisi di mezz'età. Per la Paltrow, invece, parliamo di liberazione.

In un recente dichiarazione all'evento Goop a Santa Monica, la star di Shakespeare in Love ha affermato che:

"E' fantastico. Mi sento davvero ispirata ora che ho compiuto 50 anni."

Quest'età sembra, a detta dell'attrice, essere davvero un punto di svolta. Il periodo tra i 40 e i 50, al contrario, sono stati un casino totale:

"Alla soglia dei 40, ero un macello. Stavo avendo una sorta di crisi di mezz'età. Ma riconosco anche che mi trovavo in momento di grande transizione. Sapevo di volermi separare e sapevo di voler tornare negli Stati Uniti, insomma avevo mille pensieri. Penso che una fase del genere sia difficile per una donna perché la società impone già la sua visione sul compiere 40 anni, soprattutto sulla fertilità femminile che decade e che rende la donna meno appetibile o importante o visibile."

Gwyneth riconosce e condanna le pressioni della società, ma allo stesso tempo, a 50 anni, se ne libera:

"Non avevo ansia nel compiere 50 anni. L'ho percepito come una liberazione straordinaria". A questa affermazione, l'attrice aggiunge che: "Mi preoccupavo troppo di ciò che gli altri pensavano di me. Adesso non m'importa, ed è così liberatorio!".

Difficilmente, comunque, rivedremo l'attrice sul grande schermo: infatti, Gwyneth Paltrow ha ammesso il suo ritiro dal cinema, ma sembra più felice di prima - e noi non possiamo che esserlo con lei!