Gwyneth Paltrow, una delle sue 'candele alla vagina' sarebbe esplosa!

Nel corso dei primi mesi del 2020 il nome di Gwyneth Paltrow era tornato alla ribalta ma non per questioni artistiche. L'attrice premio Oscar aveva orchestrato un'idea commerciale alquanto bizzarra ma di grande successo, ovvero il lancio sul proprio sito di e-commerce Goop di una candela chiamata 'l'odore della mia vagina'.

Ora l'argomento è tornato d'attualità, come riporta The Sun. Una donna del Regno Unito avrebbe acceso la sua 'candela alla vagina' e questa sarebbe esplosa improvvisamente.

"La candela è esplosa ed ha emesso delle enormi fiamme, con pezzi che volavano ovunque" ha raccontato Jody Thompson.

"Non ho mai visto niente di simile. L'intera cosa era in fiamme ed era troppo calda per essere toccata. C'era un inferno nella stanza... Alla fine l'abbiamo tenuta sotto controllo e l'abbiamo buttata fuori dalla porta principale. Potrebbe aver bruciato casa. Al momento era spaventosa, ma è divertente guardare indietro e constatare che la 'candela alla vagina' è esplosa nel mio soggiorno" ha concluso divertita la donna.



Pare che la candela in commercio sia dotata di una sezione scritta in maiuscolo che ne spiega le avvertenze, ma nessuna di esse fa riferimento a esplosioni:"Questa candela è nata come uno scherzo tra il profumiere Douglas Little e Gwyneth Paltrow. I due stavano lavorando ad una fragranza, e lei sbottò 'Uhhh... questo odora come una vagina' ma si è evoluto in un profumo divertente, stupendo, sexy e meravigliosamente inaspettato; è una miscela di geranio, bergamotto agrumato e assolute di cedro giustapposte a rosa damascata e semi di ambretta che ci fa venire in mente fantasia, seduzione e un calore sofisticato" si legge nelle note del prodotto.



Mesi fa Gwyneth Paltrow ha iniziato a consigliare anche dei vibratori mentre a Capodanno Paltrow ha presentato ai follower il suo outfit.