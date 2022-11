Gwyneth Paltrow su Arnold Schwarzenegger:'Ho ricoperto la sua casa di carta igienica!'

Gwyneth Paltrow ha partecipato ad una puntata del Jimmy Kimmel Live e ha parlato delle marachelle commesse in passato quando era bambina, insieme al suo gruppo di amici a Santa Monica, in California. Tra gli scherzi spicca il racconto di quello commesso ai danni della star di Terminator, Arnold Schwarzenegger.

Gwyneth Paltrow ha compiuto 50 anni ad ottobre ma ha voluto ricordare una parte della sua infanzia. "Arnold Schwarzenegger viveva nella nostra strada. Bussavamo alla sua porta per le caramelle" ha dichiarato l'attrice, travestita per lo speciale di Halloween da Gwynnie the Pooh, a Jimmy Kimmel, che le ha chiesto se Schwarzy distribuisse sigari.



E poi la bizzarra confessione su Halloween e Schwarzenegger:"Non ricordo che distribuisse cose. Ma è austriaco, quindi forse non lo festeggiano. Tuttavia abbiamo tirato carta igienica in casa sua".



Uno scherzo che ha lasciato di stucco Kimmel:"L'avete fatto? Lui lo sa?" ha dichiarato il conduttore. A quel punto Paltrow ha scherzato, chiedendo di non svelare l'accaduto al diretto interessato, spiegando che lei e i suoi amici erano soltanto dei bambini dispettosi.



A luglio Gwyneth Paltrow ha parlato del nepotismo nel cinema, dichiarando che se si nasce figli d'arte occorre lavorare il doppio degli altri. Paltrow è figlia del regista Bruce Paltrow e dell'attrice Blythe Danner.

Vincitrice dell'Oscar per Shakespeare in Love, Gwyneth Paltrow ha recitato in film come Seven, Sliding Doors e nel ruolo di Pepper Potts nel Marvel Cinematic Universe.