Gwyneth Paltrow, annunciata la sentenza per l'incidente sugli sci della star

La CNN ha reso noto che la giuria del processo nel quale era imputata l'attrice premio Oscar Gwyneth Paltrow ha emesso la propria sentenza in relazione all'incidente sugli sci nel quale era rimasta coinvolta la star di Shakespeare in Love e Sliding Doors nel 2016 insieme all'uomo che l'aveva formalmente accusata.

La giuria dello Utah ha dichiarato di ritenere Gwyneth Paltrow non colpevole dell'incidente in cui l'attrice si è scontrata con un uomo nel 2016. Terry Sanderson, un optometrista di 76 anni, aveva accusato Paltrow di averla investita mentre sciava sulle piste di Park City, nello Utah.



Secondo la tesi di Sanderson, a seguito dell'incidente avrebbe subito lesioni permanenti, anche cerebrali.

Alle accuse dell'uomo, Paltrow - che lo scorso anno parlò del nepotismo a Hollywood - aveva controbattuto accusandolo di essere stato lui a investirla nel corso della discesa. La giuria ha creduto all'attrice.



Decisiva potrebbe essere stata la testimonianza di un neurologo, secondo il quale, per provocare quel tipo di lesioni asserite dall'uomo, la velocità dello sciatore che avrebbe colpito l'uomo doveva essere tra le 50 e 60 miglia (circa 80/90 km orari). Velocità da atleti olimpici, impossibili da sostenere per Paltrow, impegnata tra l'altro in una lezione di sci.



Respita la richiesta di risarcimento di Sanderson da 3,2 milioni di dollari mentre Paltrow ha richiesto un risarcimento simbolico di un dollaro. La figlia della star aveva testimoniato di aver visto Gwyneth Paltrow un po' scioccata dopo l'accaduto.