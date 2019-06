Gwyneth Paltrow ammette di non aver ancora visto Avengers: Endgame

Avengers: Endgame è al cinema da aprile, dove sta battendo ogni record, ed è stato recentemente rilanciato in una nuova versione con alcune scene inedite, eppure c’è chi non ha ancora visto il film. Anche tra i suoi stessi interpreti.

Gwyneth Paltrow, per esempio, che nel film interpreta Pepper Potts, ha recentemente ammesso di non aver ancora visto il quarto capitolo della saga dei Vendicatori. Durante una puntata del Graham Norton Show, infatti, l’attrice è con Tom Holland, che sta presentando il suo nuovo Spider-Man: Far from Home e parlando di Avengers: Endgame rivela alcuni spoiler spiegando: “Ok, l’avete visto tutti”. A quel punto Gwyneth risponde che lei non l’ha ancora visto e scoppia a ridere. Inizialmente sembrava uno scherzo, ma in realtà sembra proprio che sia così. Un’ammissione in piena regola, insomma.

Non è la prima volta, d’altra parte, che Gwyneth Paltrow non è consapevole di se stessa e del suo ruolo all’interno del Marvel Cinematic Universe, pur indossando i panni di Pepper ormai dal primo Iron Man, datatp 2008. Ha scoperto infatti di essere presente in Spider-Man: Homecoming solo due anni dopo, mentre fino ad allora era convinta che il suo cameo fosse per un film degli Avengers.

Tom Holland, dal canto suo, ha dimostrato ancora una volta la sua pericolosa inclinazione per gli spoiler, ma in questo caso i fan Marvel lo difendono.