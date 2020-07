Gwyneth Paltrow, altra follia 'sexy': ecco lo strano regalo al figlio 14enne

Se vi stavate chiedendo come Gwyneth Paltrow abbia passato il suo periodo di quarantena, sappiate che lo ha trascorso facendo regali bizzarri al figlio Moses, di 14 anni. Infatti, per permettere a quest'ultimo qualche distrazione non nociva durante il periodo di lockdown obbligatorio, l'attrice è corsa ai ripari in maniera originale.

Oltre alla sua attività d'attrice, saprete che la Paltrow ha anche aperto un blog online in cui parla di salute e benessere, soprattutto legati alla sfera della sessualità, divenendo una vera e propria guru in questo settore. Poche settimane fa aveva dichiarato a proposito della sua nuova attività: "Casa è dove si trova il cuore. Al momento è anche dove si trova il mio lavoro, i miei appuntamenti, l'intrattenimento e le vacanze estive".

Per "divertimento", come specificato dalla stessa Paltrow, avrebbe quindi regalato un curioso puzzle al figlio per distrarlo e fargli trascorrere la sua quarantena senza troppi rischi. Si tratta di un particolare puzzle che raffigura una serie di disegni e quadretti rudimentali che ritraggono dei seni femminili. L'oggetto è appunto chiamato "boob puzzle" dall'attrice.

Nel suo blog, la Paltrow ormai dà consigli ai suoi follower soprattutto per la sfera sessuale e i rapporti; sul suo sito Goop, la star di Avengers: Endgame e Iron Man ha proposto infatti un elenco di sex toys da utilizzare per superare le problematiche di coppia, prima fra tutte l'eventuale calo della libido o la noia nel rapporto con il proprio partner col quale si è eventualmente "rinchiusi" in questo periodo di pandemia. L’attrice, 47 anni, ha diramato una lista di vibratori di ultima generazione, in grado di soddisfare tutti i bisogni delle sue innumerevoli followers.

Tutto questo dopo, lo ricorderete, le candele all'odore della sua vagina, che sono andate sold out in appena 24 ore.