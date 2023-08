Gwyneth Paltrow affitta casa: la villa della star è disponibile su Airbnb

Gwyneth Paltrow è recentemente diventata virale per aver listato su Airbnb la sua casa per gli ospiti e per aver indetto un accolto l’idea grazie alla quale due fortunati fan dell’attrice potranno soggiornare nell’abitazione per una notte godendosi una cena e tutti i lussi in compagnia dell’interprete di Iron Man e del marito Brad Falchuk.

Qualche tempo fa Gwyneth Paltrow ha ricordato la sua crisi dopo aver vinto l’Oscar e ad anni di distanza sembra aver ripreso del tutto il controllo della situazione cercando sempre di più il contatto con il suo pubblico e con una vita di normalità.



In un post su Instagram in cui racconta l’idea del listing ha spiegato: “La solitudine è una condizione umana, ma negli ultimi anni l’aumento dell’isolamento e la mancanza di comunità hanno reso le nostre vite ancora più frammentate. Airbnb ha avuto la brillante idea di fare qualcosa per rendere il mondo un po’ meno solitario ed è per questo che vi invito a venire a stare nella mia casa degli ospiti per una notte. Anche se all’inizio saremo estranei, spero che troveremo legami e punti in comune davanti a un delizioso pasto. Stenditi in piscina, fai una delle mie escursioni preferite e, naturalmente, avrai un bagno fornito dei miei prodotti goop preferiti, per un soggiorno davvero lussuoso”.

La residenza sarà prenotabile soltanto per il 9 settembre 2023 e il lisitng si aprirà il 15 agosto 2023 alle 10 del mattino.

In attesa di capire chi saranno i fortunati che avranno la possibilità di passare una serata in compagnia delle due star, vi lasciamo alle dichiarazioni di Gwyneth Paltrow a proposito di aver fatto anche dei film brutti.