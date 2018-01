Gwendonline Christie vuole tornare nei panni di Capitan Phasma in Star Wars: Episodio IX

Dopo essere apparsa brevemente in, il personaggio di, interpretata da), è tornata indove, però, il suo ruolo non ha accontentato gli appassionati della saga di

Nonostante l'ultima sequenza spoiler che la vedeva protagonista nel film di Rian Johnson, l'attrice Gwendoline Christie ha svelato, in un'intervista, che vorrebbe tornare anche in Star Wars - Episodio IX, in uscita nel 2019.

"In tutta onestà, non so ancora se ci sarò" svela la Christie "E questo mi spaventa e mi delude un po' perché vorrei questo personaggio esplorato nel prossimo film. Ora sono coinvolta emotivamente con il personaggio. E questo che sto dicendo è genuino, non è soltanto una chiacchierata. Per me si possono aprire a tante storie ed eventi su chi sia Phasma, almeno nella mia testa.".

Insomma, come Lupita Nyong'o, che non sa se tornerà o meno in Episodio IX nel ruolo di Maz Kanata, anche la Christie non conosce il destino del suo personaggio.

Ricordiamo che dopo l'abbandono di Colin Trevorrow, sarà nuovamente J.J.Abrams a co-scrivere (insieme a Chris Terrio) e a dirigere questo nuovo episodio del franchise. Rian Johnson, regista de Gli Ultimi Jedi, invece, si occuperà di una nuova trilogia della saga.