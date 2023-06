Gwen Stacy di Hailee Steinfeld è realtà: ecco il cosplay dell'attrice!

Il mondo di Miles Morales è arrivato sul grande schermo: sappiamo chele avventure di Miles saranno anche in live-action, ma che aspetto potrebbe avere Gwen Stacy in carne e ossa? Ci ha pensato Hailee Steinfled doppiatrice di Spider-Gwen.

L'attrice, travolta delle polemiche per aver rivelato di non aver ancora iniziato a lavorare sul sequel Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, ha pubblicato su Instagram alcune foto che la ritraggono con indosso la divisa scolastica di Gwen Stacy: che sia un modo (poco velato) di dirci che interpreterà Spider-Gwen nel live action?

L'accoglienza positiva di Spider-Man: Across the Spider-Verse che ha battuto persino Super Mario Bross The Movie e il finale del film d'animazione con protagonista Miles Morales, sottolineando l'importanza di Spider-Gwen nella saga. Ma non solo: con la possibilità di live-action, il personaggio doppiato da Steinfled potrebbe non solo comparire in Beyond the Spider-Verse, ma bensì interagire con altri Spider-Man dell'MCU. E se quest'ultima ipotesi si concretizzasse, in un futuro prossimo, Hailee Steinfled non potrebbe di certo prestare il volto a Gwen Stacy: l'attrice, infatti, fa già parte del Marvel Cinematic Universe come Kelly Bishop, il nuovo Occhio di Falco nell'omonima serie TV targata Disney+.

Intanto le foto di Steinfled suggeriscono che l'attrice sarebbe perfetta come Spider-Gwen!