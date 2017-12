Gwen Stacy debutterà in Spider-Man: Homecoming 2 di Jon Watts?

Esattamente il giorno dopo la conferma di Jon Watts alla regia di(il titolo, ricordiamo, è provvisorio), arrivano in rete i primi dettagli sul sequel.

Omega Underground sembra abbia scovato un video - che trovate qui sotto - per una potenziale audizione per Spider-Man: Homecoming 2. In questo caso c'è una giovanissima attrice francese, di nome Louna Fournier che sembra stia facendo un provino video per la parte di... Gwen Stacy. Nel video la vediamo provare delle battute per delle sequenze con protagonista Peter Parker e un'altra con suo padre, il Capitano George Stacy.

Se confermato, vuol dire che i Marvel Studios hanno tutta l'intenzione di introdurre il personaggio di Gwen nel Marvel Cinematic Universe nel luglio del 2019.

E' probabile che il casting sia aperto a tutti oppure che il ruolo sia stato scritto pensando ad un'etnia/nazionalità specifica; Omega Undergound specula, addirittura, sulla possibilità che la Gwen di questo universo, per differenziarsi dalle altre incarnazioni, possa essere una studentessa proveniente da un'altra nazione e a New York per uno scambio culturale. Chissà...

Il personaggio di Gwen Stacy è stato interpretato al cinema prima da Bryce Dallas Howard in Spider-Man 3 del 2017 ad opera di Sam Raimi e, successivamente, da Emma Stone nei due The Amazing Spider-Man di Marc Webb, arrivati nel 2012 e nel 2014.