Guy Ritchie è in trattative per dirigere il suo prossimo film dopo The Gentlemen

A pochi giorni dall'uscita del primo trailer ufficiale di The Gentleman (precedentemente conosciuto come Toff Guys), Guy Ritchie potrebbe aver già trovato il suo prossimo progetto.

Secondo quanto riportato da Discussing Film, infatti, il regista è in trattative per scrivere e dirigere Vigilance per la Miramax. Il film seguirà la vicende di una donna americana caduta in disgrazia che inizia un lavoro presso una società di auto blindate di Londra e si unisce ad un gruppo di affiatati rapinatori.

In seguito al report, HN Entertainment ha confermato che Ritchie è effettivamente alle trattivi finali per realizzare il progetto conosciuto anche come "Cash Truck", rivelando il direttore della fotografia sarà Alan Stewart dopo per recenti collaborazioni per Aladdin e The Gentlemen. Le riprese potrebbe già partire entro questo inverno in Inghilterra.

Ritchie, che con Aladdin ha firmato uno dei film che hanno superato il miliardo di dollari al box office nel 2019, farà un vero e proprio ritorno alle origini con il suo nuovo gangster movie in arrivo nelle sale il 24 gennaio 2020, The Gentleman. Nel cast della pellicola troveremo Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Hugh Grant, Colin Farrell, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong e Eddie Marsan.

