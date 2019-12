Guy Ritchie torna alle origini con il nuovo trailer ufficiale di The Gentlemen

STX Entertainment ha diffuso in rete il nuovo trailer ufficiale di The Gentlemen, nuovo film scritto e diretto da Guy Ritchie che dopo la parentesi Disney con Aladdin è pronto a tra le strade criminali di Londra in compagnia di un cast d'eccezione.

Potete visionare comodamente il filmato nel player in alto.

Descritto come una "sofisticata action-comedy" dalla sinossi ufficiale, il film "segue le vicende dell'americano Mickey Pearson (Matthew McConaughey), che da espatriato è riuscito a costruirsi un redditizio impero di marijuana con base a Londra. Quando inizia a girare la voce che sta cercando di abbandonare il business per sempre, si innescano trame, schemi, corruzioni e ricatti che hanno l'obiettivo di rubargli il dominio sotto il naso." Insomma, un vero e proprio ritorno alle origini per il regista di Lock & Stock e Snatch.

McConaughey sarà affianco nel cast da Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell, e Hugh Grant, per un'uscita prevista nelle sale del Regno Unito il 24 gennaio 2020.

Per quanto riguarda l'Italia, invece, il film arriverà il 7 maggio 2020 tramite 01 Distribuition. Che ve ne pare di questo nuovo trailer? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi ricordiamo che Ritchie ha già in mente il suo nuovo film post-The Gentlemen.

Qui potete dare un'occhiata ai protagonisti nei character poster di The Gentlemen.