Guy Ritchie e Jason Statham lavoreranno ancora insieme per un nuovo action thriller

Nonostante non siano passati che pochi mesi dall'uscita in sala di Aladdin, Guy Ritchie ha un altro film in arrivo nelle sale intitolato The Gentlemen. Tuttavia, è stato appena annunciato un ulteriore progetto che lo vedrà riunito con l'amico Jason Statham.

Secondo quanto riportato da Deadline, infatti, Statham (Hobbs & Shaw) e Ritchie si metteranno presto al lavoro sulla loro nuova collaborazione insieme, la terza dopo Lock & Stock - Pazzi scatenati e Snatch - Lo strappo, quest'ultimo risalente al 2000.

La pellicola è descritta come un action thriller con al centro il tema della vendetta: la storia seguirà il personaggio H, un tipo freddo e misterioso che lavora presso una compagnia di autoarticolati e camion, responsabile degli spostamenti di centinaia di migliaia di dollari a Los Angeles ogni settimana. Muovendoci all'interno di una struttura narrativa piena di suspense e attentamente costruita, il film salta attraverso varie linee narrative e la prospettiva di vari personaggi coinvolti per un'esperienza altamente stimolante.

"Sto cercando di portare alla luce questa storia e spero di poter lavorare con Jason finché le sue ginocchia ancora reggono", ha commentato Ritchie. La pellicola sarà prodotta da Bill Block della Miramax e Ivan Atkinson. Block ha aggiunto: "Lavorare di nuovo con Guy Ritchie, sarà la nostra seconda collaborazione, insieme allo stimato attore Jason Statham, sarà un privilegio, e posso anticipare che il tono e il piacere che hanno questi due nel lavorare insieme sarà in grado di resuscitare un vero e classico genere".

La pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, è il remake dell'originale francese del 2004 Le Convoyeur, di cui la Miramax ha acquisito i diritti di sfruttamento. Ricordiamo che il prossimo film in uscita di Ritchie è The Gentlemen di cui è stato appena diffuso il primo trailer. Nel cast sensazionale di quest'ultimo troviamo Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell e Hugh Grant.