Guy Ritchie, guai per il regista: il suo pub di Londra va a fuoco per la seconda volta!

Nonostante la carriera di Guy Ritchie vada a gonfie vele, con tre film usciti nell'arco degli ultimi anni, tra cui il remake in live-action di Aladdin diretto per la Disney e campione d'incassi al box-office, non pare andare altrettanto bene il lato imprenditoriale del regista, dato che il suo pub di Londra è stato protagonista di un incidente.

A quanto pare, all'interno del pub londinese Lore of the Land, di proprietà del regista britannico, è scoppiato un piccolo incendio che per fortuna non ha causato vittime né feriti. Il peggio è stato scongiurato dal tempestivo arrivo dei vigili del fuoco in Conway St. e grazie al loro intervento - un corpo organizzato di 70 vigili - si è subito chiuso il locale e limitato i danni.

"L’incendio è all’interno del sistema di aspirazione, dal primo piano alla presa d’aria sul tetto", ha dichiarato alla stampa il comandante della stazione Jason Fisby, spiegando come l’accesso alla zona era "impegnativo e molto laborioso. Il numero di autopompe sulla scena riflette la necessità di un elevato turn over dei vigili del fuoco che indossano un autorespiratore. I vigili del fuoco stanno effettuando lavori di salvataggio e stanno cercando di prevenire danni causati dall’acqua ai piani sottostanti".

Guy Ritchie ha pubblicamente ringraziato il corpo dei vigili del fuoco con un video dell'accaduto pubblicato sul suo profilo Instagram: "Dodici ore e settanta braccia di uomini e donne dopo. Ammiro il vostro coraggio", ha scritto il regista.

L'ultimo film di Ritchie, Wrath of Man è uscito su Prime Video in Italia ed è stato accolto favorevolmente dalla critica, così come la sua pellicola precedente The Gentlemen era arrivato direttamente in streaming a causa della pandemia. Su queste pagine potete leggere la recensione di Wrath of Man.