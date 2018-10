Guy Ritchie dirigerà Matthew McConaughey, Kate Beckinsale ed Henry Goldin in Toff Guys

Con un annuncio a sorpresa il CEO di Miramax Bill Block ha annunciato che Guy Ritchie dirigerà Matthew McConaughey, Henry Golding e Kate Beckinsale in Toff Guys, crime movie incentrato sul traffico di droga.

Il film esplorerà la collisione dei mondi e delle culture criminali di una gang inglesi e di una americana. Per il regista si tratta di un ritorno al genere che l'ha reso famoso dopo la digressione di film in costume come Sherlock Holmes, Sherlock Holmes 2, King Arthur e il prossimo Aladdin, remake live-action del celebre film Disney del 1992.

Il regista di Snatch - Lo Strappo, Lock & Stock - Pazzi Scatenati e RocknRolla ha scritto la sceneggiatura con Marn Davies e Ivan Atkinson.

Il candidato all'Oscar Matthew McConaughey potrà essere visto prossimamente nel nuovo thriller di Steven Knight, Serenity, nel quale recita al fianco di Anne Hathaway e Diana Lane. Kate Beckinsale invece si sta preparando per le riprese della serie televisiva The Widow, mentre Henry Golding può essere visto in A Simple Favor di Paul Feig, insieme a Blake Lively e Anna Kendrick.

"Siamo convinti che un grande regista come Guy Ritchie, aiutato da questi splendidi attori quali sono Matthew McConaughey, Kate Beckinsale ed Henry Golding, sapranno realizzare un film indimenticabile" ha dichiarato Block.

Al momento non è stata comunicata nessuna finestra d'uscita, e quindi non è chiaro se Toff Guys arriverà prima o dopo l'attesissimo Sherlock Holmes 3.