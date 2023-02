Guy Ritchie dirigerà un terzo film di Sherlock Holmes? Dipende da Robert Downey Jr.

L'ultimo aggiornamento riguardante il terzo capitolo di Sherlock Holmes risale a diverso tempo fa. La pandemia ha completamente stravolto i piani della pellicola e la produzione ha infatti subito ingenti ritardi, come rivelato dal regista del film Dexter Fletcher nell'intervista con Collider di giugno 2022.

In occasione dell'uscita del suo prossimo film Operation Fortune: Ruse de guerre, Guy Ritchie, che ha diretto i primi due capitoli di Sherlock Holmes, ha dichiarato che non sa se realizzerà in futuro una sua terza pellicola del franchise:

"Beh, onestamente, l'ho lasciato a Robert [Downey Jr.]. Quindi Robert è al comando di tutto quanto. Adesso tocca a lui, quindi è responsabile della sceneggiatura, è responsabile dell'intera faccenda. Io camminerò sulla luna fino a quando per me non arriverà il momento di essere coinvolto".

Guidati da Robert Downey Jr., i film del 2009 e del 2011 hanno portato sul grande schermo una nuova interpretazione del leggendario detective di Sir Arthur Conan Doyle e hanno riscosso ottimi risultati al botteghino. Il primo film ha concluso la sua corsa nelle sale totalizzando 524 milioni di dollari in tutto il mondo, un numero alla fine battuto dal suo sequel con un incasso globale di $ 543,4 milioni. Oltre alla star del MCU, i due film contavano nel cast Jude Law nei panni del Dr. John Watson e Rachel McAdams nei panni di Irene Adler.

