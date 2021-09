Guy Ritchie, il titolo e la data d'uscita del suo nuovo film!

Nelle ultime ore sono stati annunciati il titolo e la data d'uscita del nuovo film di Guy Ritchie, noto per aver diretto pellicole come The Gentlemen, Aladdin e Sherlock Holmes. Ritchie sarà al timone di un nuovo progetto pronto ad approdare nelle sale cinematografiche e ora si sono aggiunti due dettagli molto importanti sul film.

Il progetto s'intitolerà Operation Fortune: Ruse de guerre, e arriverà nelle sale nel mese di gennaio 2022. Il cast del film sarà gremito di star, con Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes e Bugzy Malone. Anche Hugh Grant tornerà a lavorare con Guy Ritchie nel film.



Il personaggio di Jason Statham è un agente dell'MI6 con il nome di Orson Fortune, che viene assegnato in coppia ad una esperta di tecnologia della CIA interpretata da Aubrey Plaza, per fermare la vendita di una nuova micidiale tecnologia di armi che presumibilmente potrebbe porre fine alla vita come la conosciamo.

Entusiasta di lavorare insieme a Statham, Aubrey Plaza ha dichiarato scherzosamente:"[Statham] è meglio che stia attento! Perché lo distruggerò e gli piacerà!".

Precedentemente chiamato Five Eyes in fase di produzione, Operation Fortune: Ruse de guerre si riferisce al cognome del protagonista e ad un 'inganno militare'.

