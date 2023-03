Guy Pearce si scusa per il tweet sul casting degli attori trans: 'Sono un privilegiato'

Ricordiamo tutti quando Guy Pearce, attore di Priscilla - La regina del deserto, Iron Man 3 e When We Rise condivise un post su Twitter in cui criticava il processo del casting in riferimento alle persone trans, ma in un nuovo, recente intervento è tornato a discutere dell'argomento, scusandosi per le sue parole precedenti.

Così aveva scritto l'attore in un post su Twitter – poi cancellato: "Una domanda: se le uniche persone autorizzate a interpretare i personaggi trans sono le persone trans, allora suggeriamo anche che le persone trans possono interpretare soltanto personaggi trans? Siete sicuri che una dinamica del genere non limiterebbe l carriera da attore? D'altronde un attore non ha lo scopo di interpretare qualcuno al di fuori del suo modo di essere?"

Tramite la rivista MovieMaker, aveva inoltre aggiunto: "Okay, quindi se questo dibattito riguarda la situazione degli attori trans che non hanno l'opportunità di lavorare come fanno tutti gli altri professionisti, allora è importante essere chiari e precisi su questo punto. La questione cambia totalmente. Ecco perché dobbiamo essere esatti, dico io", fino a definire la capacità di "ristrutturare" la propria personalità come una vera "forma d'arte". E non è certo la prima volta che una questione simile viene tirata in ballo nel mondo dell'intrattenimento: ad esempio, sembrerebbe che in Hogwarts Legacy ci sia un personaggio transgender: una frecciatina a J.K. Rowling?

Tuttavia, recentemente ha corretto il proprio punto di vista attraverso le seguenti parole: "Sollevare la questione dell'identità di genere nel processo di casting su una piattaforma come Twitter non è stata una buona idea. Di conseguenza, mi scuso con tutto il cuore. Riconosco che ha suscitato e radicalizzato atteggiamenti molto conservatori". Infatti, "il punto che volevo sollevare riguardava la difesa del concetto di recitazione, e nient'altro. Lanciare l'argomento su una minoranza non era necessario, specialmente da un uomo come me che ha sempre il 'tutto esaurito' per quanto riguarda i privilegi".

Per concludere, ha rivolto le sue più sentite "scuse sincere per essermi grossolanamente incentrato su una minoranza già molestata nel mio tweet originale".

E voi cosa ne pensate? Il tweet originale di Pearce si basava su un presupposto legittimo, o appariva troppo radicale e scontroso?