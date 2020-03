Guy Pearce rivela: 'Indossavo dei sandali Birkenstock durante le riprese di Iron Man 3'

Ne abbiamo sentiti di capricci assurdi da parte delle star di Hollywood: tra le tante stravaganze di cui gli attori si rendono protagonisti, la passione per le calzature comode di Guy Pearce è effettivamente roba di poco conto. L'attore, però, potrebbe aver leggermente esagerato durante le riprese di Iron Man 3.

Parlando della sua esperienza sul set del film con Robert Downey Jr., infatti, Pearce ha ammesso placidamente di non essersi posto troppi problemi ad indossare i suoi sandali preferiti persino durante una scena piuttosto adrenalinica.

"Se i miei piedi non sono nell'inquadratura voglio che stiano comodi, ok? Ricordo che Robert mi disse: 'Stai indossando i Birkenstock?' e io dissi: 'Sì', e lui: 'Non ho mai girato una scena con qualcuno che indossasse dei Birkenstock, tanto meno una scena di combattimento'. Quindi sì, vorrei ringraziare i Birkenstock per essere i miei confortevoli sandali da recitazione. Sono i miei sandali da recitazione, non azzardatevi a sminuirli in alcun modo" ha raccontato Pearce nel corso di un'intervista.

D'altronde, non essendo inquadrati i piedi di Pearce, chi avrebbe mai scoperto questo retroscena senza la confessione dell'attore stesso? Quello che conta, in fondo, è il risultato. Lo scorso dicembre, intanto, Marvel ha confermato di considerare Iron Man 3 un film natalizio; sempre sul finire dello scorso anno abbiamo visto Robert Downey Jr. fare un regalo ad un soldato fan di Iron Man.