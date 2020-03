Guy Pearce sul fascino di bloodshot e dell'Universo Valiant

Vin Diesel e Guy Pearce sono attualmente impegnati a promuovere Bloodshot il film di Dave Wilson basato sull'omonimo fumetto Valiant Comics creato da Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton. Pearce, in un'intervista, racconta dove risiede per lui il fascino di questo progetto.

Ai microfoni di Collider, infatti, l'attore rivela: "È sempre la storia [ad attrarmi]. È sempre la trama, ciò che viene raccontato, e se c'è, forse, una prospettiva diversa su un qualche argomento. E ho trovato il lavoro operato dal mio personaggio nel film davvero interessante. E poi anche il rapporto che si sviluppa tra Harting e il personaggio di Vin [Diesel], Ray Garrison, diventa qualcosa di decisamente complesso, come anche il team di persone che lavorano per Harting. Quindi credo di trovare l'intero progetto estremamente interessante. Credo che il mondo di Valiant sia alquanto diverso dagli altri che abbiamo visto finora al cinema, e quindi sì, qualcosa ha attirato decisamente la mia attenzione".



Ma cosa rende differente l'universo Valiant Comics, e quindi Blodshoot, agli occhi di Guy (che, ricordiamo, tra i suoi tanti ruoli ha interpretato anche uno dei villain del Marvel Cinematic Universe, ovvero Aldrich Killian in Iron Man 3 )?



"È forse un po' più dark, un po' più reale, in un certo senso, anche se la tecnologia presente nel film possa sembrare quasi fantascienza. Penso che al giorno d'oggi non ci si stupisca più di tanto dei progressi della tecnologia, e quindi è come se qui si attingesse a un qualcosa di più cntemporaneo. E il tono e la sensazione che ti lascia, non credo sia lo stesso che emanano le altre storie sui supereroi, che sembrano più "sicure". Ma non lo vedo necessariamente come un film sui supereroi, Bloodshot" spiega Pierce "Tuttavia, posso capire che, dopo un cambiamento del genere, Ray Garrison ha assunto sicuramente delle qualità e delle abilità da supereroe".



Ed effettivamente, il cinemascore sembra aver premiato Bloodshoot, regalando al cinecomic targato Sony un punteggio piuttosto alto.