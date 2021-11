Guy Fieri si dice favorevole a celebrare le nozze di Kristen Stewart

Kristen Stewart ha annunciato il suo matrimonio con Dylan Meyer nel corso dell'Howard Stern Show di SiriusXM. L'attrice, quando manca ormai poco all'arrivo in sala di Spencer, dopo due anni di relazione sarebbe pronta per le nozze con la sceneggiatrice. Nel corso dello show ha raccontato anche chi vorrebbe per officiare l'unione: Guy Fieri.

E c'è di più, perché nel corso del Today show in cui Stewart era ospite, lo chef l'ha stupita con un videomessaggio in cui si è detto disponibile a celebrare l'unione. "Ehi Kristen! Sono Guy Fieri, e ho sentito da un pettegolezzo a Flavortown che stai cercando un certo 'ufficiale dolce e dai capelli appuntiti per il tuo matrimonio'. Io ci sto!"

Il messaggio ha ovviamente sorpreso l'attrice, e quando Hota Kotb, conduttrice di Today, le ha chiesto se fosse seria circa la sua richiesta, Stewart ha risposto "Assolutamente". In verità l'idea iniziale era quella di celebrare il matrimonio da sole, tuttavia "Guy Fieri del Food Network officia molti matrimoni gay", e l'idea che potrebbe essere al suo diverte molto l'attrice.

Dunque mentre l'arrivo di Spencer è ormai vicino, insieme al debutto alla regia di Kristen Stewart, l'interprete ha trovato anche qualcuno che celebri le sue nozze. Davvero un periodo d'oro per lei.