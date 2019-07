Gustatevi lo smutandamento di Freddie nella scena eliminata di Shazam!

Mentre attendiamo l'arrivo della versione home video di Shazam!, il simpatico cinecomic DC Films firmato da David F. Sandberg e con protagonista Zachary Levi, la Warner Bros. ha condiviso via Twitter una nuova scena eliminata del film, che vede al centro della scena lo sfortunato Freddie Freeman (Jack Dylan Grazer).

Nella breve sequenza che potete trovare in calce, vediamo la piccola Darla uscire dalla lezione e ritrovarsi nei corridoi della scuola per assistere a una scena tra il divertente e il pietoso, cioè al fratello Freddie smutandato a lasciato appeso sul suo armadietto davanti a tutti i suoi compagni che, ridendo, stanno scattando foto e girando video. Darla, dispiaciuta, riesce solo a dire: "Ohhh, non di nuovo", mentre Freddie, cercando di liberarsi, esclama: "Già!".



Shazam! racconta la storia di Billy Batson, orfano che viene adottato dalla famiglia affidataria Vasquez e scelto dal Mago Shazam per essere il suo successore e imprigionare nuovamente i Sette Peccati Capitali nella Roccia dell'Eternità, missione per cui riceve i poteri per trasformarsi in un vero supereroe adulto pur restando nel cuore un adolescente.



Il film è atteso in Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD il prossimo 26 agosto. Comprerete una copia di Shazam? Vi era piaciuto? Fatecelo sapere nei commenti.