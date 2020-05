Da Guns Akimbo a Mr. Nobody: i 10 film più pazzi da guardare in streaming!

Azione sfrenata, divertimento, situazioni improbabili e protagonisti fuori di testa: cos'hanno in comune tutti questi elementi? Semplice! Sono gli elementi perfetti per creare un film folle e senza precedenti. Ecco quindi la nostra Top 10 dei film più folli da vedere in streaming e realizzata appositamente per voi. Quanti ne avrete già visti?

Per scoprire la nostra classifica vi basterà premere play sul player in alto e gustarvi uno ad uno i titoli che abbiamo collezionato tra le miglia di candidati: preparate carta, penna e cintura di sicurezza, perché ci sarà da ballare!

(S)fortunatamente il cinema, hollywoodiano e non, ci ha offerto tantissimi spunti negli ultimi anni, com'è stato quindi possibile sceglierne solo 10?

I parametri, oltre ovviamente all'essere disponibili su varie piattaforme, sono stati i cosiddetti "pochi, ma buoni": una trama allucinante, come quella di The Lobster con Colin Farrell, in cui potrete scegliere in quale animale essere trasformati nel caso in cui non troviate l'anima gemella in 45 giorni, e dei personaggi che fanno della follia il loro pane quotidiano, come Daniel Radcliffe in Guns Akimbo, che lotterà per la sua vita a colpi di pistole... Inchiodate alle mani!

Ampio spazio è stato dato anche ai classici del genere, come essere John Malkovic e Mr. Nobody, veri cult che ogni cinefilo dovrebbe vedere (voi l'avete già fatto?), e l'inatteso, ma spettacolare Super di James Gunn, arrivato molto prima di Guardiani della Galassia, ma con avventure ugualmente spaziali.

