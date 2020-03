Guns Akimbo è disponibile da oggi su Amazon Prime Video

Prendi l'ex-Harry Potter, inchiodagli delle pistole alle mani e mandalo in missione omicida per salvarsi la vita: il risultato è Guns Akimbo, il folle film di Jason Lei Howden da oggi disponibile in streaming anche per il pubblico italiano.

Già, perché da qualche ora gli utenti di Amazon Prime Video possono trovare nel sempre più nutrito catalogo della piattaforma anche il film che potrebbe rilanciare l'altalenante carriera di Daniel Radcliffe, mai realmente riuscito a scrollarsi di dosso il ruolo che ormai quasi vent'anni fa lo lanciò nel mondo del cinema.

La trama di Guns Akimbo è abbastanza semplice: c'è uno sviluppatore di videogiochi (Miles, interpretato appunto da Radcliffe) che vive un'esistenza mediocre ed insoddisfacente. Il nostro decide di lanciarsi in un'invettiva contro SKIZM, gioco che prevede che i suoi partecipanti si scontrino fino alla morte mentre la loro battaglie viene ripresa e trasmessa in tutto il mondo in diretta streaming.

Caso vuole che il creatore del gioco sia un tipo piuttosto vendicativo, tanto da spingersi a rapire Miles, inchiodargli letteralmente delle pistole alle mani e dargli 24 ore di tempo per trovare ed uccidere Nix, campionessa in carica di SKIZM.

Un film a cui concedere senz'altro un'opportunità se si è alla ricerca di una serata leggera: Daniel Radcliffe stesso, d'altronde, ha ammesso di essersi divertito un mondo a girare Guns Akimbo. Nel caso in cui vogliate qualche informazione in più prima di schiacciare il tasto play, ecco la nostra recensione di Guns Akimbo.