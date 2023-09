Gunpowder Milkshake, nel film c'è un riferimento ad un classico Disney!

Se si parla di film d'azione al femminile uno dei più recenti ed apprezzati è sicuramente Gunpowder Milkshake, pellicola con protagonista Karen Gillian nei panni di un'assassina pronta a salvare la vita di una ragazzina. Nel film, però, c'è un riferimento abbastanza inaspettato.

Mentre Karen Gillian ha paragonato il film a John Wick, il pubblico ha iniziato ad incuriosirsi sulla storia molto particolare e completamente al femminile. Il film ruota intorno a Sam che, appena dodicenne viene abbandonata dalla madre e addestrata per diventare un sicario professionista da un sindacato di assassino. Ormai adulta, il suo obiettivo è seguire la strada della madre ma, durante una missione, è costretta a decidere se salvare o meno una bambina.

Decidendo di salvare la piccola, finirà sulla lista nera del sindacato. Per salvarsi non può far altro che rivolgersi alla "squadra" composta interamente da donne, fondata da sua madre insieme a delle colleghe assassine. Nella pellicola è presente, in maniera più o meno diretta, un riferimento ad un grandissimo classico Disney. I tre personaggi interpretati da Angela Bassett, Michelle Yeoh e Carla Gugino hanno gli abiti dello stesso colore delle tre fate madrine de La Bella Addormentata.

Per scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo la nostra recensione di Gunpowder Milkshake. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!