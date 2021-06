Gundam, il live-action Netflix includerà diverse linee temporali: parla il regista

Lo scorso aprile Netflix ha annunciato che il live-action di Gundam è stato affidato a Jordan Vogt-Roberts (Kong: Skull Island), regista che si occuperà anche del film di Metal Gear Soldier con Oscar Isaac, e ora sono arrivate le sue prime parole sul progetto.

"Il mio obiettivo è quello di creare un punto di accesso per tutte le persone che vogliono approcciarsi a Gundam ma non sanno da dove cominciare" ha spiegato il filmmaker a Entertainment Weekly. "In modo che i fan dicano 'Sì, questo è il mio Gundam.'"

Il regista ha poi affermato che la pellicola "potrebbe essere una fusione di molte cose, con diverse linee temporali e altro", ma che il suo obiettivo è di portare al cinema (o meglio, in streaming) tutto ciò che ha sempre amato di Gundam e far appassionare a questo mondo anche i nuovi fan.

"Si tratta di affrontare la brutalità della guerra, combattere la guerra di un'altra generazione e di come le relazioni, l'amore e il conflitto emergono da tutto ciò" ha aggiunto Vogt-Roberts sulle tematiche che affronterà nel film scritto inizialmente da Brian K. Vaughan. "È un franchise incredibilmente ricco in tutto e per tutto."

Infine, Vogt-Roberts ha confermato di non sapere ancora quale progetto entrerà prima in produzione tra Gundam e Metal Gear, ma che ciò dipende rispettivamente dalle intenzioni di Netflix e Sony Pictures. Di una cosa però è certo: "Amo da morire entrambe le cose."