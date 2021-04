Gundam, il film live-action Legendary arriverà su Netflix: alla regia Jordan Vogt-Robert

Le ultime notizie circa il film live-action dedicato al franchise di Gundam risalgono allo scorso marzo 2020, quando Legendary Pictures annunciava che Brian K. Vaughn era stato scritturato alla sceneggiatura del progetto, ma adesso scopriamo che il film arriverà su Netflix e che ha anche trovato il suo regista.

Come rivelato dai canali ufficiali della piattaforma, infatti, il film dei Gundam approderà in esclusiva su Netflix grazie a un accordo di sviluppo e distribuzione chiuso con Legendary nelle scorse settimane. Si tratta di una notizia clamorosa per la piattaforma di streaming online, che dopo l'acquisto di Knives Out di Rian Johnson si assicura così un altro importante titolo originale in esclusiva, minacciando non poco la concorrenza in termini di contenuti mainstream.



A rendere il film ancora più interessante di quanto già non sia è il nome scelto per la regia. A prendere in mano le redini del progetto ci sarà infatti Jordan Vogt-Roberts, già apprezzato per il suo Kong: Skull Island e anche prossimo a dirigere l'adattamento cinematografico di Metal Gear Solid con Oscar Isaac protagonista.



Il live-action di Gundam sarà distribuito globalmente s Netflix tranne in Cina, dove Legendary progetta un'uscita cinematografica. Al fianco di Vaughn e Roberts come produttore esecutivo ci sarà anche Cale Boyter, scelto come supervisore per conto del leggendario studio Gundam, Sunrise.



