Gunda: il trailer del corto che ha stregato Joaquin Phoenix e Paul Thomas Anderson

Si è tenuta proprio questa mattina la conferenza di presentazione del Festival di Berlino 2020, edizione che quest'anno avrà molto da offrire anche al di fuori delle categorie riservate ai lungometraggi. Da IndieWire arriva infatti il trailer ufficiale di Gunda, corto che ha già conquistato personalità come Joaquin Phoenix e Paul Thomas Anderson.

Dopo aver visto un cut provvisorio di Gunda, infatti, l'attore premio Oscar per Joker ha deciso di dare una mano al progetto in veste di produttore esecutivo, vista anche la tematica animalista che lui stesso ha toccato con il suo discorso di accettazione agli Academy Award.

Questa la sinossi ufficiale del corto: "Laddove il suo film precedente, Aquarela, era un promemoria della fragilità del possesso della terra da parte dell'uomo, con Gunda Viktor Kossakovsky ci ricorda che condividiamo il pianeta con miliardi di animali. Mostrando le vicende di una scrofa, due mucche ingegnose e una gallina da una gamba sola che ruba la scena, Kossavovksy ricalibra il nostro universo morale ricordandoci il valore intrinseco della vita e del mistero di tutta la coscienza animale, compresa la nostra."

Potete trovare il trailer sul sito di IndieWire.

Ancora prima della sua presentazione a Berlino, Gunda ha ricevuto anche un importante elogio da parte di Paul Thomas Anderson: "Questo è un film in cui dovremmo immergerci - è spogliato dei suoi elementi essenziali senza alcuna interferenza. È ciò a cui tutto dovremmo aspirare come cineasti e spettatori - immagini e suoni che si uniscono per raccontare senza fretta una storia potente e profonda. Metti delle immagini e suoni strabilianti insieme ad un cast d'eccezione e avrai qualcosa di più simile ad una pozione che ad un film."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo al programma completo di Berlino 2020.