Guns Akimbo: Daniel Radcliffe in fuga da Samara Weaving nella nuova clip ufficiale

A poche settimane dall'uscita del film negli Stati Uniti, Saban Film ha diffuso in rete una nuova clip ufficiale di Guns Akimbo, action comedy che vede come protagonisti Daniel Radcliffe e Samara Weaving presentato al Torino Film Festival 2019.

Il film vede l'ex maghetto nei panni di uno sviluppatore di videogiochi che non riesce a tenere a freno i suoi commenti troll sui social, il quale una notte commette il tragico errore di inviare da ubriaco in diretta su Skizm (un brutale gioco in cui le persone si ammazzano dal vivo) alcuni messaggi che fomentano gli utenti gli utenti della piattaforma. Dopo questo affronto, il proprietario del canale decide di inserire nelle mani di Miles due pistole per far aumentare il divertimento. Quando il protagonista si risveglia trovando le armi imbullonate alle ossa delle estremità dei suoi arti, Miles si ritrova impegnato in un testa a testa con Nix (Weaving), la campionessa di Skizm.

Il filmato, che potete visionare nel player in alto, mostra il protagonista Miles impegnato in un disperato tentativo di fuga mentre viene braccato proprio da Nix, la quale gira tranquillamente nel parco con un bazooka che in seguito usa per distruggere un drone.

Atteso negli Stati Uniti per il 5 marzo, il film purtroppo al momento non ha una data di uscita nelle sale italiane. In attesa di eventuali novità, vi rimandiamo alla nostra recensione di Guns Akimbo.