Guillermo del Toro svela a Sight and Sound la sua top 10 di film della storia del cinema!

Guillermo Del Toro è, probabilmente, uno dei registi le cui influenze sono più visibili all'interno delle sue opere. Sight and Sound, negli ultimi mesi, ha raccolto le classifiche dei migliori 10 film della storia del cinema secondo i più famosi registi e, tra loro, c'è anche il cineasta messicano.

Insomma, non si può dire che il cinema di Del Toro sia esente da citazioni o, quanto meno, riferimenti a stili di cinema ben precisi. Dopo che Jacob Elordi ha sostituito Andrew Garfield nel prossimo Frankestein del regista de La Forma dell'Acqua, si è cominciato a discutere di come il remake potrebbe avere importanti influenze di registi che hanno avuto grande importanza per la formazione artistica del cineasta. La classifica pubblicata da Sight and Sound chiarisce ancor di più quanto la direzione presa dal cinema di Del Toro sia, in realtà, la conseguenza di tutto ciò che lui ama di più nella storia della cinematografia.

Barry Lyndon (1975) di Stanley Kubrick

Quei Bravi ragazzi (1990) di Martin Scorsese

Incontri ravvicinati del terzo tipo (1978) di Steven Spielberg

Frankenstein (1931) di James Whale

8 e mezzo (1963) di Federico Fellini

Nazarín (1959) di Luis Buñuel

Non è un paese per vecchi (2008) di Joel e Ethan Coen

L'ombra del dubbio (1943) di Alfred Hitchcock

L'orgoglio degli Amberson (1942) di Orson Welles

Guillermo Del Toro non è l'unico ad essersi prestato a stilare questa classifica. Anche Michael Mann ha svelato i suoi migliori 10 film della storia del cinema. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!