Guillermo Del Toro svela immagini mai viste del suo film su Lovecraft con Tom Cruise!

Dopo il nuovo trailer ufficiale di Pinocchio, nuovo film di Guillermo Del Toro in arrivo su Netflix, l'autore è tornato su Instagram per mostrare una scena mai vista prima del suo leggendario Le montagne della follia, il film mai fatto su HP Lovecraft.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, il regista messicano premio Oscar ha pubblicato sulla sua pagina ufficiale del social network una clip di 25 secondi di una sequenza animata interamente in 3D che è stata realizzata come test per mostrare a grandi linee come avrebbe portato in vita le malefiche creature di Lovecraft. Chiariamo che il film ovviamente sarebbe stato in live-action, il filmato mostrato è solo una prova per testare come la ILM avrebbe utilizzato gli effetti visivi per dare vita alle creature. Il mostro in questione dovrebbe essere Shoggoth, che Lovecraft nei suoi scritti descrive come simili a calamari e meduse.

Per chi non lo sapesse, a metà degli anni 2000 Guillermo Del Toro stava sviluppando Le montagne della follia, quello che ha sempre definito il suo film più ambizioso (almeno prima di Pinocchio): il progetto, un blockbuster da 150 milioni di dollari per la Universal con James Cameron in produzione e Tom Cruise nel ruolo di protagonista, è spesso considerato uno dei 'più bei film che il mondo non vedrà mai'. Nel corso degli anni, l'autore messicano è spesso tornato a parlare de Le montagne della follia, ma il progetto finora non si è mai concretizzato.

Pinocchio uscirà su Netflix dal prossimo 9 dicembre.