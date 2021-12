Guillermo del Toro rivela quali sono i 10 film noir che hanno ispirato Nightmare Alley!

Guillermo del Toro tornerà in sala il 17 Dicembre con il suo prossimo film, Nightmare Alley di cui è uscito un trailer piuttosto recentemente. Il regista ama parlare di cinema e letteratura, per cui nutre uno sconfinato amore, e durante una conversazione con Collider ha rivelato quali sono i 10 film noir che hanno ispirato Nightmare Alley.

Nightmare Alley è stato adattato da del Toro e Kim Morgan dall'omonimo romanzo di William Lindsay Gresham del 1946. Il regista ha dichiarato di aver preso degli elementi specifici da ogni film della lista da lui citata, che troverete in seguito. Guillermo del Toro non lascia nulla al caso, e mentre in alcune delle pellicole ha preso solo pochi elementi del genere noir, da altre ha preso più che altro caratteristiche da conferire ai suoi personaggi.

Il regista ha dichiarato di aver amato particolarmente il fatto che il libro fosse fondamentalmente un "horror noir", che non presenta elementi soprannaturali. "E' solo una storia diretta, davvero oscura." Ma ora, siete curiosi di sapere a quali pellicole si è ispirato? Ecco la lista:

FALLEN ANGEL

NIAGARA

UNDERWORLD USA

THE KILLING

DETOUR

BORN TO KILL

THE LINEUP

THE BREAKING POINT

NIGHTFALL

Cosa ne pensate? Le conoscete? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto noi vi lasciamo con i character poster di Nightmare Alley!