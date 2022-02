Guillermo del Toro riceverà un premio alla carriera dalla Visual Effects Society

Il grandioso autore messicano Guillermo del Toro verrà premiato con un riconoscimento alla carriera dalla Visual Effects Society, organizzazione impegnata a valorizzare il lavoro dei professionisti degli effetti visivi in ogni medium: cinema, serie TV, videoclip musicali, spot pubblicitari e videogiochi.

Così, il regista premio Oscar per La forma dell'acqua, torna a calcare i palcoscenici delle premiazioni, dopo aver definito le nomination all'Oscar di Nightmare Alley "una benedizione". Infatti, il suo ultimo film ha ricevuto un'accoglienza piuttosto tiepida da parte della critica ed è andato incontro ad un pesante, e immeritato, flop al botteghino. Dunque, speriamo che queste candidature e premiazioni possano dare nuova linfa all'ultima fatica del maestro messicano, che ha raccolto in tutto quattro nomination agli Oscar, tra cui quella come "miglior film".

Entrando nel dettaglio, del Toro riceverà questo premio alla ventesima edizione dei VES Awards, cerimonia di premiazione dedicata agli effetti visivi, che si terrà il prossimo 8 marzo al Beverly Hilton di Los Angeles. La presidentessa del consiglio della VES ha motivato questo riconoscimento speciale con le seguenti parole: "Guillermo è un autore fortemente innovativo, un talento esemplare. Ha costantemente elevato non solamente il lato tecnico degli effetti visivi, ma anche quello emotivo".

Effettivamente, del Toro, oltre alla cura maniacale della sceneggiatura e della messa in scena, ha sempre posto enorme attenzione per gli effetti speciali e visivi nelle sue creazioni. Infatti, vi ricordiamo che, dopo aver studiato presso il leggendario Dick Smith - L'esorcista, Scanners - del Toro ha lavorato come truccatore per una decina d'anni, per poi fondare la propria compagnia, "Necropia".

Infine, vi invitiamo a farci sapere la vostra su Nightmare Alley e vi consigliamo di leggere il nostro speciale sulla carriera di Guillermo del Toro.