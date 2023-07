Guillermo del Toro, il produttore di Frankenstein:'Sta creando il suo universo di mostri'

Un nuovo universo di mostri potrebbe nascere dall'immaginazione del regista messicano premio Oscar Guillermo del Toro. Ne ha parlato il produttore di Frankenstein J. Miles Dale in una recente intervista, nella quale ha svelato il nuovo ambizioso progetto di uno dei suoi più celebri e collaboratori e amici.

"Un tempo stava per fare Monster Universe con la Universal. La moglie di Frankenstein, Il mostro della laguna nera, Invisible Man, The Wolf Man, e non l'ha fatto. Riteniamo che La forma dell'acqua fosse una specie di versione del Mostro. Quindi ora sta facendo il suo Monster Universe" ha dichiarato Dale.



D'altronde il prossimo progetto di Guillermo del Toro - primo regista a vincere Oscar per miglior film e film animato - è una sua versione live action di Frankenstein di Mary Shelley per Netflix:"Sicuramente negli ultimi due film con Nightmare Alley e poi con Pinocchio abbiamo affrontato per intero il rapporto padre-figlio. Io e Guillermo abbiamo entrambi perso i nostri padri negli ultimi anni. Quando hai una forte figura paterna è una parte importante della propria vita. Questa versione di Frankenstein segue molto la strada di quella tematica. Quindi, sento che questo è il terzo film della trilogia sui padri di Guillermo del Toro. È entusiasmante, e quando leggi la sceneggiatura è molto emozionante e ovviamente molto iconico".

Su Everyeye potete recuperare la recensione di La forma dell'acqua, acclamato film di Guillermo del Toro premiato con l'Oscar.